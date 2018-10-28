الهالوين يثير الفزع في شوارع الرياض .. فيديو

سمع سكان العاصمة السعودية الرياض أصوات صاخبة آتية من الشوارع، ما تسبب في حالة من الفزع، وسارعوا إلى استدعاء السلطات.



وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، انتقلت شرطة العاصمة إلى مقر البلاغ وأوقفت مجموعة من الأشخاص كانوا يقيمون حفل "هالوين"، وهو احتفال يقام كل عام في 31 أكتوبر عشية العيد المسيحي الغربي "عيد جميع القديسين أو عيد الفزع"، يعد ارتداء الملابس الغريبة والمخيفة، ونحت ثمرة "القرع" بوجوه مرعبة أبرز مظاهره.



وقالت شرطة الرياض إنها تلقت بلاغا بالضجيج في ساعات متأخرة من ليلة السبت، وإنها أوقفت منظمي الحفل، الذي تمت إقامته مقابل مبالغ مالية من دون ترخيص رسمي وتسبب في إزعاج السكان.



وأضافت أن بعض المشاركين ارتكبوا مخالفات "نظامية" وأثاروا فزع السكان بارتداء أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات.







