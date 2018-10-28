ممدوح حافظ: حزب حماة الوطن أعاد الروح للحياة الحزبية في الشارع

أكد ممدوح حافظ أمين تنظيم حزب حماة الوطن بقطاع جنوب القاهرة أن حماة الوطن استطاع خلال الفترة الماضية أن يعيد الروح للحياة الحزبية في الشارع ويعيد ثقة المواطن في الأحزاب .





وأضاف حافظ خلال كلمته في احتفالية الحزب بالذكرى ٤٥ لانتصار أكتوبر بمنطقة شبرا أن الحزب نظم على مدار شهر اكتوبر فعاليات وأقام السرادق في الشوارع من أجل تعريف المواطن بأمجاد نصر أكتوبر التي سطرها جنود مصر بحروف من ذهب ، لافتا الى هذا العبور المجيد أثبت أن الجيش المصري قادر على العبور بالوطن إلى بر الآمان في اي زمان ومكان .





وأوضح حافظ أن المصريين سيواصلون معركة البناء بعد أن استعادوا الارض الطاهرة التي رويت بدماء الجندي المصري ، مشددا على ضرورة مشاركة المواطن في معركة البناء التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .





وأشار حافظ الي أن حزب حماة الوطن سيواصل دعم القيادة السياسية من أجل رفعة هذا الوطن كما أن أن الحزب سيواصل خلال الفترة المقبلة تنظيم الفعاليات الضخمه التي ستدعم المواطن ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا.





وعن سر اختيار الحزب لمنطقة شبرًا للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر قال حافظ "إن هذه المنطقة تم تجسيد فيها كل معاني الوطنية ، ومن هذا المكان انتفض المسلمين والأقباط ضد جماعات الظلام الإرهابيه التي حاولت زرع سموم الفتنة الطائفيه ولكنها فشلت في ذلك ".



