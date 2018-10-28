طريقة تحضير الكوكيز بالشوكولاتة اللذيذة

تحضير الكوكيز في المنزل مثل التي تبتاعها من الخارج لا تحتاج سوی مقادير منظبطة وسليمة، حيث ان الكوكيز لا يختلف عليه صغير او كبير فالجميع يحبون تناوله سواء كان لوجب الإفطار كنوع من الاكلات الخفيفة او كسناكس بين الوجبات، او حتی وضعها في اللانش بوكس للاطفال خلال فترة المدرسة.



قدمت الشيف نونا وصفة تحضير الكوكيز بالشوكولاتة عبر صفحتها الرسمية علی فيسبوك، باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفه، واليكم طريقة تحضير الكوكيز بالشوكولاتة بالتفصيل.



مقادير الكوكيز بالشوكولاتة:



2 كوب وربع دقيق

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

2 بيض

كوب ونصف سكر

كوب شوكليت شيبس

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر



طريقة تحضير الكوكيز بالشوكولاتة:



1- نحضر بوله ونضع بها الزبدة مع السكر، ونضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي حتی يذوب السكر تماما مع الزبدة، ونحصل علی خليط كريمی ثم نضع البيض والفانيليا والملح ونستكمل ضرب بالمضرب الكهربائی.



2- نضع البيكنج بودر علی الدقيق، ونخلطهم ببعض ثم ننزل بهم بالتدريج علی الخليط، ونخلط بالملعقة الخشب جيدا حتی تختلط كل المكونات، ونحصل علی خليط ملموم ثم نضع الشوكلت شيبس (الكمية حسب الرغبة ويمكن الإستغناء عنها)، ثم نخلط جيدا الشوكلت شيبس مع الخليط بالملعقة الخشب



3- نشكله بملعقة الأيس كريم أو الملعقة العادية أو نبلل اليد بالماء و تكور كرات صغيرة، ونقوم بالضغط عليها باليد، ونراعي أن يكون حجم الكوكيز كرات صغيرة لان حجمه يتضاعف مع التسوية.



4- نحضر صاج به ورق زبدة او مفرش سيلكون أو ندهنها زيت بسيط، ونضع به الكوكيز وندخله الفرن حتی تمام التسوية ويأخذ اللون المطلوب، ثم يقدم.