بالأسماء.. 25 مرشحا في انتخابات شعبة البترول بغرفة كفر الشيخ

تُجرى انتخابات شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، اليوم الأحد، لاختيار مجلس إدارة جديد للشعبة لمدة 4 سنوات، حيث يتنافس في هذه الانتخابات 25 مرشحًا؛ لاختيار 15 عضوًا فقط من بينهم، تحت إشراف لجنة من الغرفة برئاسة المحاسب محمود مسعود، نائب أول رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.





من جانبه، قال المهندس أحمد محمود الرفاعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، إن الغرفة تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين ولا يهمنا سوي الصالح العام وصالح الجمعية العمومية للشعبة وأن اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات نثق جميعًا في نزاهتها وإخلاصها.





المرشحون لهذه الانتخابات هم: أحمد شاكر عبد الهادي عبد القادر، أحمد علي محي الدين أبو خشبة، أحمد محمد خليفة محمد، أسامة أحمد محمد البدراوي، أسامة عبد العزيز ذكي سلطان، والسبكي محمد إبراهيم محمد السبكي، والسعدني بدير عبد الكريم، السيد عطية محمد أحمد، بسيم أحمد عبد الجواد أبو سعدة، حسن نصر حسن نصر، خالد السيد لطفي حامد، خيري حلمي محمد المجدوب، رضا السعيد بدير سليمان، رفعت أحمد بدوي عز، سامي فاروق نصر كلبوش، عادل عبد الحليم البشتاوي علي، عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن البنا، عقيبي أبو المجد سيد أحمد عامر، محمد إبراهيم إبراهيم القفاص، محمد صلاح حسن دشيشة، محمد عدلي مصطفى واصف، محمد عون عون الأحول، محمد محمد محمد البنا، محمود عبد الباري علام الخبي، يوسف أحمد أبو زيد أحمد.



