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طريقة سريعة لتحضير جناش الشوكولاتة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:02 ص
طريقة تحضير جناش
طريقة تحضير جناش الشوكولاتة السريع لاستخدام الحلوی
آية التيجي
قدمت الشيف نونا عبر صفحتها علی فيس بوك، طريقة تحضير جناش الشوكولاتة، للاستخدامات المتعددة الخاص بالحلوی، وبنفس مذاق الجاهز تماما، وإليكم طريقة تحضير جناش الشوكولاتة السريع بالتفصيل.

مقادير طريقة تحضير جناش الشوكولاتة:

150 جرام شوكولاتة مبشورة
25 جرام زبدة
50 جرام كريم شانتيه بودر
250 مللي ماء

طريقة تحضير جناش الشوكولاتة:

نضع المكونات فی الخلاط ونضرب حتی نحصل علی جناش إقتصادي سريع ونضعه فی بوله أو فی علبه أو برطمان بغطاء لحين الاستخدام، وبهذه الطريقة يكون جاهز في أي وقت.
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