طريقة سريعة لتحضير جناش الشوكولاتة

قدمت الشيف نونا عبر صفحتها علی فيس بوك، طريقة تحضير جناش الشوكولاتة، للاستخدامات المتعددة الخاص بالحلوی، وبنفس مذاق الجاهز تماما، وإليكم طريقة تحضير جناش الشوكولاتة السريع بالتفصيل.



مقادير طريقة تحضير جناش الشوكولاتة:



150 جرام شوكولاتة مبشورة

25 جرام زبدة

50 جرام كريم شانتيه بودر

250 مللي ماء



طريقة تحضير جناش الشوكولاتة:



نضع المكونات فی الخلاط ونضرب حتی نحصل علی جناش إقتصادي سريع ونضعه فی بوله أو فی علبه أو برطمان بغطاء لحين الاستخدام، وبهذه الطريقة يكون جاهز في أي وقت.