طريقة سريعة لتحضير جناش الشوكولاتة

قدمت الشيف نونا عبر صفحتها علی فيس بوك، طريقة تحضير جناش الشوكولاتة، للاستخدامات المتعددة الخاص بالحلوی، وبنفس مذاق الجاهز تماما، وإليكم طريقة تحضير جناش الشوكولاتة السريع بالتفصيل.
مقادير طريقة تحضير جناش الشوكولاتة:
150 جرام شوكولاتة مبشورة
25 جرام زبدة
50 جرام كريم شانتيه بودر
250 مللي ماء
طريقة تحضير جناش الشوكولاتة:
نضع المكونات فی الخلاط ونضرب حتی نحصل علی جناش إقتصادي سريع ونضعه فی بوله أو فی علبه أو برطمان بغطاء لحين الاستخدام، وبهذه الطريقة يكون جاهز في أي وقت.
مقادير طريقة تحضير جناش الشوكولاتة:
150 جرام شوكولاتة مبشورة
25 جرام زبدة
50 جرام كريم شانتيه بودر
250 مللي ماء
طريقة تحضير جناش الشوكولاتة:
نضع المكونات فی الخلاط ونضرب حتی نحصل علی جناش إقتصادي سريع ونضعه فی بوله أو فی علبه أو برطمان بغطاء لحين الاستخدام، وبهذه الطريقة يكون جاهز في أي وقت.