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وزارة الزراعة تزف بشرى للمواطنين حول أزمة البطاطس

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الحارتي
قال الدكتور محمود عطا وكيل وزارة الزراعة، إن هناك أوقاتا معينة لطرح محصول البطاطس ويتم تخزين الباقي بالثلاجات لإعادة طرحه مرة أخرى.

وأضاف عطا في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن هناك بعض الأشخاص استغلوا عملية التخزين من أجل التحكم في السعر، مؤكدا أن الرقابة الإدارية اكتشفت ذلك وأحالت الأمر للجهات المختصة.

وأردف: "خلال أسابيع سيتم حل أزمة البطاطس"، مؤكدا منتج البطاطس متاح داخل الدولة، مطالبا أصحاب الثلاجات بإخراج المحصول لتلبية احتياجات السوق من خلال عملية التوازي.
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