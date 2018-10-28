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محافظات

افتتاح فعاليات المنتدى البيئي التاسع للسياحة البيئية بالأقصر.. صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:50 ص
صدى البلد
شمس يونس
شهد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، افتتاح فعاليات المنتدى البيئي التاسع للسياحة البيئية التراثية والحد من البطالة "السياحة الخضراء"، الذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، ووزارتي السياحة والآثار، وبمشاركة 250 شابا وفتاة من مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية.

شارك في حضور افتتاح فعاليات المنتدى كل من، أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة الدكتور ممدوح رشوان، ونائب رئيس جامعة أسوان وممثل منظمة الإيسيسكو الدكتور أحمد سيد خليل، وممثل المعهد العربي للتخطيط فيص المناور، وممثل وزارة الشباب أحمد نظمي، وعدد من الخبراء من الدول العربية المختلفة.

وقال أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة الدكتور ممدوح رشوان، إن المنتدى سيناقش خلال جلساته عدد من المحاور الهامة وأبرزها السياحة البيئية ودورها في تنمية الاقتصاد القومي، ومناطق السياحة البيئية العربية وحمياتها من الاستخدام السياحي الجائر والتعامل غير الرشيد، والتخطيط الحضري المستدام ودوره في دعم الحفاظ على المدن التراثية، والتعرف على الأنظمة والقوانين والتشريعات الموضوعة للحفاظ على السياحة البيئية والتراث، والجهود الشبابية والمجتمعية في الحفاظ على المدن التراثية، والوعي المائي العربي والإفريقي من منظور التنمية المستدامة.

ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر، بضيوف المنتدى على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على أهمية الموضوعات التي سيناقشها المنتدى، ومساهمتها في تبادل الخبرات والتجارب المختلفة في مجال السياحة البيئية بين الدول العربية المشاركة.
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