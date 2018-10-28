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توك شو

جنات: لو مغنتش أموت

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 02:35 ص
جنات
جنات
توك شو
قالت المطربة جنات، إنها إذا دخلت مجال التمثيل يمكنها تقديم فيلم واحد فقط في حياتها، لأنها مطربة بالأساس وضروري أن تغنى حتى إذا لم تتكسب ماديًا من الغناء.

وأضافت جنات خلال لقائها على قناة "mbc مصر": "هفضل أغنى لإني لو مغنتش أموت".

وتابعت أنه ليس خطأ أن يلجأ بعض المطربين إلى الاستثمار في اليوتيوب، عن طريق دفع أموال للموقع من أجل ترشيح أغانيهم في الصفحة الأولى دائمًا.

واختتمت: "فيه ناس بقى بتدفع لشركات تعملها فيو مزيفة وغير حقيقية على الفيديوهات، وده الغلط، طب ما الفلوس اللي بعمل بيها كده نعمل بها استثمار في جودة الأغاني، فيه مطربين بيحبوا الفشخرة بالأرقام فقط".
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