جنات: سوق الغناء يزداد سوءا

كشفت المطربة جنات، عن سبب قلة تصوير الأغانى فيديو كليب كما كان يحدث من قبل قائلة إن التكلفة زادت والوضع يزداد سوءا فترة تلو الأخرى.



وأضافت جنات في تصريحات تلفزيونية: "حال سوق الغناء سيئ جدًا هذه الأيام وسيظل هكذا طالما لا يوجد قانون يحمى الملكية الفكرية عبر الإنترنت، فالمواقع تعرض الألبومات مجانًا وهذه تعتبر سرقة، معقبة: "احنا تعبنا.. والشركات من الخسائر".



وأكدت أن المطربين يلجأون إلى تقاضي أموال، حينما يحلوا ضيوفًا على برنامج أو يحيي حفلة يقدمها وهذا من حقهم.

