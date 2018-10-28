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رياضة

أسطورة أرسنال: ريال مدريد قد يضم محمد صلاح في 2019

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:08 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكر موقع يوروسبورت الرياضي أن بول ميرسون، أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي، كشف في تصريحات لصحف بريطانية أن محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول البريطاني غير سعيد مع فريقه خلال الفترة الماضية ويرغب في الرحيل، ورجح ميرسون أن نادي ريال مدريد قد يدخل في مفاوضات جدية مع صلاح.

وأضاف يوروسبورت أن ميرسون أكد في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية أن ريال مدريد يحتاج إلى صفقة كبيرة وأنه يعتقد أن إدارة النادي ستتحرك من أجل ضم صلاح في يناير المقبل، وأضاف: "لا أستطيع تذكر آخر مرة استطاع فيها لاعب رفض عرض من ريال مدريد أو برشلونة، إنهم في مستوى آخر، في هذه اللحظة صلاح لا يبدو سعيدًا في ليفربول ورأينا ذلك مسبقًا".

وتابع بول ميرسون أن جماهير ليفربول شاهدت من قبل لاعبين كبارا يغادرون فريقهم وسيزداد غضبهم إذا غادر صلاح أيضًا.
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