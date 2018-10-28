أبرزها الغدة الدرقية.. 4 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر

تعد مشكلة تساقط الشعر من أبرز المشاكل التی تواجه الرجال والنساء علی حد سواء، وبالرغم من اتباع النصائح لمنع تساقط الشعر، والتي من أهمها اتباع النظام الغذائی، وعدم الاهتمام بتدليك فروة الرأس باستمرار لتنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة، إلا ان هناك اسباب رئيسية ترجع إلی مشكلة تساقط الشعر.



قالت الدكتور فريدة الصاوی أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلی تساقط الشعر، إلا أن هناك أسباب رئيسية، هي:



- نقص مخزون الحديد:

يعتبر الحديد أمرا هاما للغاية لتقوية الشعر، والحفاظ علی صحته، لذا يجب أن تهتم بتناول المكملات الغذائية، وتناول الأطعمة المحملة بالحديد مثل: الباذنجان، والعسل الأسود.



- نقص فيتامين د:

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين د علی الكثير من الوظائف الحيوية للجسم، من ابرزها الشعر والعظام، ولا يجب أن يحتوي النظام الغذائي الخاص بك علی فيتامين د، مع الحصول علی مكملات غذائية لفيتامين د.



- نقص الزنك:

يمكن أن يتسبب نقص الزنك في الجسم إلی بهتان الشعر وزيادة تقصفه، حيث أنها عامل رئيسي للحفاظ علی الشعر صحيا، ومميزا.



- الغدة الدرقية:

يمكن أن تتسبب مشاكل الغدة الدرقية في العديد من المضاعفات إحداهما زيادة الوزن أو نقصانه بكل مفاجئ، وتساقط الشعر، ولكن هناك العديد من العلاجات التي من دورها يمكن أن تعمل علی ضبط هرمون الغدة الدرقية، وبالتالي الحفاظ علی صحة الشعر بشكل سليم، وصحي.