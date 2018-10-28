منظمة إسلامية أمريكية تعلق على هجوم المعبد اليهودي

أدانت منظمة "Muslim Advocates" المدافعة عن حقوق المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الذي استهدف معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية.



وبحسب ما ذكرته شبكة "حلوبال نيوز" الكندية، قالت المنظمة إن المجتمع بأسره يرثي ضحايا الهجوم على معبد بيتسبرج، ويدين جميع حوادث الكراهية وإطلاق النار وإلقاء القنابل، التي حدثت على مدار السنوات القليلة الماضية.



وأضافت المنظمة أن هذا التنديد يشمل أيضا حوادث سابقة مثل تفجير مسجد وإطلاق النار على الملهى الليلي "Pulse".



وأسفر الهجوم على المعبد اليهودي عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين.