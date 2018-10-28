فرض كردون أمني بمحيط انفجار عبوة أمام جامعة حلوان

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كردونا أمنيا بمحيط جامعة حلوان للوقوف على ملابسات انفجار عبوة بدائية الصنع بالقرب من سيارة ضابط شرطة، فيما تجري فرق المفرقعات عمليات تمشيط بمحيط الانفجار للكشف عن وجود عبوات أخري من عدمه.



وكان قسم حلوان تلقي إخطارا يفيد بوقوع انفجار أمام جامعة حلوان، وبالانتقال تبين انفجار عبوة بدائية الصنع بالقرب من سيارة ضابط شرطة أمام الجامعة.

