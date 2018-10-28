10 أعراض غير متوقعة لهجوم بانكي

تعد نوبات الهلع شكل من أشكال القلق التي تحدث عندما يبالغ الجسم في رد فعله تجاه الخطر أو التوتر أو الإثارة، وهو الامر الذي يعرف باسم هجوم البانكي، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويحمل هجوم بانكي العديد من الأعراض، والتي تظهر بشكل واضح ويمكن السيطرة عليها بسهولة، ويمكن أن تظهر الأعراض بسرعة كبيرة وتشمل أبرز الأعراض:



- ضربات القلب أو سباق دقات

- الشعور بالإغماء أو الدوار أو الضوء

- الجو حار جدا أو بارد

- التعرق، الرعدة أو الاهتزاز

- غثيان

- ألم في البطن أو الصدر

- تكافح من أجل التنفس أو الشعور مثلك تختنق

- تحول شعور مثل ساقيك إلی هلام

- الشعور بالانفصال عن جسمك أو محيطك

- خلال فترة ما، قد يخشی المصابون من فقدان السيطرة أو الإغماء أو الإصابة بنوبة قلبية أو حتی الموت.



وتستمر أعراض هجوم البانكي، حيث عادة ما تستمر لمدة تتراوح بين 5 و 20 دقيقة، ويمكن أن يعتاد المريض والتأقلم، حيث يمكن ان يتعلموا بعض الإشارات والتي قام الموقع بذكرها، وبالتالي يستطيع المريض ان يسيطر عليها بسهولة، وتشمل:



- ينبغي علی المصابين التركيز علی إبطاء سرعة التنفس عن طريق الاستنشاق والزفير مع العد إلی خمسة.



- يساعد وضع الوقوف علی أقدامهم علی التحكم في التنفس.



- بينما قد يكون التركيز علی حواسهم، مثل الطعم أو الملمس، مفيدًا أيضًا.



ويجب بعد نوبة الهلع أن يستريح المصابون، ويخبرون شخصًا ما يثقون به ممن يمكنهم حينئذٍ أن يكونوا علی دراية بالعلامات التي قد تأتيهم مرة أخری عند حدوثها.