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حوادث

نجاة ضابط من محاولة اغتيال أمام جامعة حلوان

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:15 ص
صدى البلد
أحمد مهدي
أصيب ضابط شرطة بإصابات طفيفة إثر انفجار عبوة بدائية الصنع داخل سيارته بمحيط جامعة حلوان.

وقالت مصادر أمنية إن العبوة التي انفجرت بدائية الصنع تحتوي علي بارود، وجاري تمشيط محيط الجامعة من قبل فرق المفرقعات.

وأضافت المصادر لـصدى البلد، أن الضابط كان عائدا من إحدى الزيارات العائلية متجها إلى منزله وحال مروره أمام جامعة حلوان انفجرت العبوة بداخل السيارة مما أدي إلي إصابته بضيق تنفس من الأدخنة التي تصاعدت من الانفجار، فيما انتقل الي موقع الحادث رئيس مباحث حلوان وفرق البحث الجنائي والمفرقعات والإسعاف، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
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