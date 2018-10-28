الأدلة الجنائية تعاين موقع انفجار سيارة ضابط أمام جامعة حلوان

تباشر فرق الأدلة الجنائية أعمال البحث داخل سيارة ضابط شرطة والتي شهدت انفجار عبوة بدائية بداخلها بمحيط جامعة حلوان، حيث تقوم الأدلة الجنائية برفع كافة البصمات من السيارة وحطام العبوة للوقوف على المادة التي ادت للانفجار.



وكانت مصادر أمنية، قالت إن العبوة التي انفجرت بدائية الصنع تحتوي علي بارود، وجار تمشيط محيط الجامعة من قبل فرق المفرقعات.



وأضافت المصادر لـ صدى البلد، أن الضابط كان عائدا من إحدى الزيارات العائلية متجها إلي منزله وحال مروره أمام جامعة حلوان انفجرت العبوة بداخل السيارة مما أدي إلي إصابته بضيق تنفس من الأدخنة التي تصاعدت من الانفجار، فيما انتقل إلي موقع الحادث رئيس مباحث حلوان وفرق البحث الجنائي والمفرقعات والإسعاف، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.