مصادر تكشف لـ صدى البلد هوية الضابط المستهدف في انفجار جامعة حلوان

كشفت مصادر أمنية عن الضابط المصاب في انفجار عبوة بدائية الصنع بمحيط جامعة حلوان، وقالت المصادر، إن الضابط برتبة مقدم بقطاع شرطة النقل والمواصلات، وانفجرت العبوة بداخل سيارته حال عودته في الطريق إلى منزله بمحيط جامعة حلوان، فيما تباشر فرق الأدلة الجنائية اعمال البحث داخل سيارة ضابط شرطة والتي شهدت انفجار عبوة بدائية بداخلها بمحيط جامعة حلوان.





وتقوم الأدلة الجنائية برفع كافة البصمات من السيارة وحطام العبوة للوقوف على المادة التي أدت للانفجار، وكانت مصادر، قالت إن العبوة التي انفجرت بدائية الصنع تحتوي على بارود، وجار تمشيط محيط الجامعة من قبل فرق المفرقعات.



