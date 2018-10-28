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حوادث

مصادر تكشف لـ صدى البلد هوية الضابط المستهدف في انفجار جامعة حلوان

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:32 ص
صدى البلد
أحمد مهدي
كشفت مصادر أمنية عن الضابط المصاب في انفجار عبوة بدائية الصنع بمحيط جامعة حلوان، وقالت المصادر، إن الضابط برتبة مقدم بقطاع شرطة النقل والمواصلات، وانفجرت العبوة بداخل سيارته حال عودته في الطريق إلى منزله بمحيط جامعة حلوان، فيما تباشر فرق الأدلة الجنائية اعمال البحث داخل سيارة ضابط شرطة والتي شهدت انفجار عبوة بدائية بداخلها بمحيط جامعة حلوان.

وتقوم الأدلة الجنائية برفع كافة البصمات من السيارة وحطام العبوة للوقوف على المادة التي أدت للانفجار، وكانت مصادر، قالت إن العبوة التي انفجرت بدائية الصنع تحتوي على بارود، وجار تمشيط محيط الجامعة من قبل فرق المفرقعات.

وأضافت المصادر لـ صدى البلد، أن الضابط كان عائدا من إحدى الزيارات العائلية متجها إلي منزله وحال مروره أمام جامعة حلوان انفجرت العبوة بداخل السيارة مما أدي إلي إصابته بضيق تنفس من الأدخنة التي تصاعدت من الانفجار، فيما انتقل إلي موقع الحادث رئيس مباحث حلوان وفرق البحث الجنائي والمفرقعات والإسعاف، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
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