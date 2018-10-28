ندب فريق من النيابة لمعاينة انفجار سيارة ضابط بمحيط جامعة حلوان

أمرت النيابة العامة بحلوان، برئاسة المستشار أحمد سليم رئيس نيابة حلوان، بانتقال فريق لمعاينة موقع انفجار عبوة بدائية الصنع داخل سيارة ضابط شرطة بمحيط جامعة حلوان.



وكانت مصادر أمنية كشفت عن هوية الضابط المصاب في الانفجار، وقالت إنه ضابط برتبة مقدم بقطاع شرطة النقل و المواصلات، وانفجرت العبوة بداخل سيارته حال عودته في الطريق إلى منزله بمحيط جامعة حلوان، فيما تباشر فرق الأدلة الجنائية اعمال البحث داخل سيارة ضابط شرطة والتي شهدت انفجار عبوة بدائية بداخلها بمحيط جامعة حلوان.



وتقوم الأدلة الجنائية برفع كافة البصمات من السيارة وحطام العبوة للوقوف على المادة التي أدت للانفجار، وكانت مصادر، قالت إن العبوة التي انفجرت بدائية الصنع تحتوي على بارود، وجار تمشيط محيط الجامعة من قبل فرق المفرقعات.



وأضافت المصادر لـ صدى البلد، أن الضابط كان عائدا من إحدى الزيارات العائلية متجها إلي منزله وحال مروره أمام جامعة حلوان انفجرت العبوة بداخل السيارة مما أدي إلي إصابته بضيق تنفس من الأدخنة التي تصاعدت من الانفجار، فيما انتقل إلي موقع الحادث رئيس مباحث حلوان وفرق البحث الجنائي والمفرقعات والإسعاف، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.