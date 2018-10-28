ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

إماراتية تغير فكرة الغرب عن الحجاب بتجربة لطيفة.. صور

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:09 ص
نورسا نور الدين
نورسا نور الدين
حسام رضوان
بينما تعاني المسلمات في العديد من الدول الغربية من نظرة المجتمع إلى حجابهم، الذي تراه النساء اللواتي لا يعرفن الكثير عن الإسلام أنه زي يرتبط بالتشدد وقهر المرأة وربما الإرهاب، نجد بعض الدول تتجه نحو منع ارتداء الحجاب سواء داخل المدارس أو بعض الأماكن أو ربما منع ارتدائه بشكل كامل.

نشرت قناة "إيه بي سي نيوز" الأسترالية، تقريرا عن مسجد في ولاية كوينزلاند، قام نساؤه المسلمات بجذب نساء المنطقة، وخوض تجربة ارتداء الحجاب.

قالت القناة إن الحجاب أثار الكثير من الجدل، لكن النساء المسلمات في كوينزلاند أثاروا اهتمام الناس بالحجاب، ونجحن في إعادة الحديث حول نظرة المجتمع للحجاب مرة أخرى.

وأضافت أنه مؤخرا في يوم مفتوح، في مسجد روكهامبتون، قامت نورسا نوردين، 34 عاما، وصديقاتها بتعليم السيدات غير المسلمات كيفية ارتداء الحجاب.

وقالت نور الدين إنها أجرت العديد من المحادثات المثيرة للاهتمام، خاصة وإنه إذا كانت المرأة ترتدي الحجاب أو النقاب أو البرقع، فإن بعض الأشخاص يعترضون، ويرون أنه ضد حقوق المرأة.

وتابعت "عندما تكون لديكِ نظرة سلبية كهذه، وتجربي الأمر، تجدين أنه ليس بهذا السوء، وأنك مازلتِ تبدين جميلة، في بعض الأحيان ستبدين أجمل في الحجاب".

أكدت نور الدين أنها كانت تجربة إنسانية حيث تتبادل ثقافتك مع شخص ما مباشرة.

أشارت القناة إلى أن مدينة روكهامبتون تشتهر بلحوم الأبقار أكثر من تنوعها الديني والثقافي، لكنها الآن تضم مجتمعا إسلاميا يتنامى، ويطلق عليه "مزل كوينزلاند المركزي".

انتقلت نور الدين إلى أستراليا آتية من دبي منذ 8 سنوات، وقالت إنها لم تواجه الكثير من المشاكل عندما ارتدت الحجاب في المدينة "لقد كنت قلقة عندما جئت لأول مرة أن الناس يمكن أن يكونوا متحيزين ضدّي أو أن يحكموا عليّ بقسوة ، لكني أتيحت لي تجارب جميلة حقا".

وأردفت "كان لدي الكثير والكثير من الناس يأتون إليّ ويثنون عليّ على حجابتي ، وفي بعض الأحيان يقولون إنهم يحبون وشاحي ويريدون أن يعرفوا من أين حصلت عليه".

لكن ماذا عن ارتداء غطاء الرأس خلال فصل الصيف الوحشي في كوينزلاند؟.. تقول نور الدين إن الأمر يتعلق باختيار الوشاح المناسب، ذو الخامة التي تناسب حرارة الجو، وأيضا بما أن ارتداء الحجاب يعود لأسباب دينية فإنه يجب تقديم بعض التضحيات للحصول على المكافأة.

وتحدثت سو فينجان عن تجربة ارتداء الحجاب لأول مرة قائلة إنه على الرغم من أن الحجاب جعلها تشر بالحرارة وخاصة في حرارة روكهامبتون، فإنه كان من الجمل أن تتحدث بشكل فردي مع نور الدين.

وشددت على أنه لا يجب الحكم على من ترتدي الحجاب، لأنه جزء من ثقافتهم.

ووصفت التجربة قائلة "لقد كان من الجميل أن أجرب ارتدائه، ليس ذلك فحسب، بل أيضا تجربة كل شئ، ارتداء الحجاب وتذوق الطعام، ليس لدي سوى أفكار ممتعة عن اليوم، لقد كان رائعا بلا شك".

كانت فعاليات اليوم جزءًا من اليوم المفتوح للمسجد الوطني لجمعية المسلمين اللبنانيين.

وأوضح رئيس الجمعية الإسلامية لولاية كوينزلاند، بينيل كاتيارامبيل ، أنه يستقبل 200 شخص عبر أبواب المسجد بهدف إزالة الغموض عن مجتمعهم.
إماراتية تغير فكرة الغرب عن الحجاب بتجربة لطيفة.. صور
إماراتية تغير فكرة الغرب عن الحجاب بتجربة لطيفة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

ترامب: بوتين طلب مني مساعدات مالية

شاهد.. فيديو صادم للأمير هاري وهو يبكي مثل أبيه تشارلز في يوم الزفاف

شاهد.. خدعة لاعبي المنصورة لتسجيل هدف في شباك إنبي بكأس مصر

نقيب الفلاحين يحذر: أسعار البطاطس سترتفع بشدة خلال الفترة المقبلة

رئيس نادي الاتحاد مهاجما خالد الغندور: بلاش انت.. فيديو

مطار الملك فهد يوجه رسالة عاجلة إلى المسافرين

موجز البلد| محمد صلاح يسجل مع ليفربول.. أمن القاهرة يوفر البطاطس بـ6 جنيهات

التموين: توفير 126 منفذا للخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

انتبه.. الملائكة تلعنك عند قراءة القرآن في هذه الحالة

أبرزها الغدة الدرقية.. 4 أسباب خطيرة وراء تساقط الشعر

10 أعراض غير متوقعة لهجوم بانكي

تحطم هليكوبتر فى ملعب ليستر سيتي الانجليزى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

ضبط 470 طن بطاطس مخزنة فى 3 ثلاجات بـ كوم حماده ..صور

رئيس السكة الحديد: العنصر البشري الركيزة الأساسية للهيئة.. صور

كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي لمدة 15 دقيقة قبل التدريب استعدادًا للوصل .. صور

فيديو

جنات:أرقام اليوتيوب لا تصنع النجوم ولست محترفة سوشيال ميديا..فيديو
جماهير الاتحاد تسب جنش.. واللاعب يرد على طريقته الخاصة.. فيديو
مشجع سكندري يقتحم مباراة الزمالك والاتحاد بالمبخرة.. فيديو
مشادة بين خالد الغندور ومحمد مصيلحي على الهواء بسبب سيسيه وداوودا
الأهلي: نتمنى حضور أكثر من 3 آلاف مشجع في تونس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟