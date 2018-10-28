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أخبار العالم

ترامب: بوتين طلب مني مساعدات مالية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:08 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن روسيا أعربت عن رغبتها في الحصول على مساعدات اقتصادية من الولايات المتحدة، كما أشاد بالقمة التي جمعته بنظيره فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن ترامب إنه عقد اجتماعا كبيرا مع فلاديمير بوتين، وصفه بالعظيم، وأنه تحدث عن كل شيء، وأنهما سيقومان بعمل رائع.

وأضاف مخاطبا حشدا من المؤيدين في ولاية إلينوي الأمريكية، "لا تنسوا أن روسيا تريد مساعدتنا اقتصاديًا. لقد خلقنا هذه الثروة. لقد قمت بعمل جيد بالفعل 11.7 تريليون دولار.، الجميع يريد مساعدتنا وروسيا تريد أن تشارك في ذلك".

تأتي تصريحات ترامب بعد فترة من القمة التي جمعته ببوتين في هلسنكي، يوليو الماضي، والتي شهدت العلاقات بين البلدين بعدها توترات كثيرة، كان آخرها إعلان ترامب نيته الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى.
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