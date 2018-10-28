ترامب: بوتين طلب مني مساعدات مالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن روسيا أعربت عن رغبتها في الحصول على مساعدات اقتصادية من الولايات المتحدة، كما أشاد بالقمة التي جمعته بنظيره فلاديمير بوتين.





ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن ترامب إنه عقد اجتماعا كبيرا مع فلاديمير بوتين، وصفه بالعظيم، وأنه تحدث عن كل شيء، وأنهما سيقومان بعمل رائع.





وأضاف مخاطبا حشدا من المؤيدين في ولاية إلينوي الأمريكية، "لا تنسوا أن روسيا تريد مساعدتنا اقتصاديًا. لقد خلقنا هذه الثروة. لقد قمت بعمل جيد بالفعل 11.7 تريليون دولار.، الجميع يريد مساعدتنا وروسيا تريد أن تشارك في ذلك".



