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العالم يحتفي بتألق محمد صلاح أمام كارديف سيتي .. الفرعون يعود للتهديف ويجعل ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد المشاركة في رباعية في شباك منافسه

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
يوروسبورت: صلاح بلمساته السحرية أحرز هدفا وصنع اثنين
سكاي نيوز: النجم المصري تألق بعد 10 دقائق من بداية المباراة
حساب البريميرليج بتويتر: صلاح يأكل .. ينام .. يسجل

نال محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إشادات دولية على تألقه في المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق كارديف سيتي البريطاني، التى أحرز بها الهدف الأول وانتهت بنتيجة 4-1 لصالح ليفربول، حيث وأعاد للأذهان مستواه الممتاز الذي ظهر فيه الموسم الماضي الذي نال بسبب لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، فيما علق الحساب الرسمي للدوري الانجليزي بموقع تويتر على تألق صلاح عقب إحرازه هدفه بجملة: "يأكل .. ينام .. يسجل .. ثم يكرر ذلك".

وقال موقع يوروسبورت الإخباري تحت عنوان: "هدف وصناعة اثنين.. اللمسات السحرية لـ"صلاح" أمام كارديف" إن محمد صلاح جناح ليفربول قدم مباراة رائعة في مجملها، وشارك منذ بداية اللقاء أساسيا وحتى نهايته دون أن يتم استبداله، وأضاف أن النتيجة ترفع رصيد ليفربول إلى 26 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد كارديف عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.

وذكر موقع قناة سكاي نيوز الإخبارية أن ليفربول، الذي لم يخسر حتى الآن، حيث فاز في ثماني من بين 10 مباريات، 26 نقطة تقدم بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتي الذي سيستعيد الصدارة إذا ما فاز على توتنهام هوتسبير، الاثنين، وأن النجم المصري تألق في المباراة، بعد تسجيله هدف المباراة الأول في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، ليواصل التهديف في آخر ثلاث مباريات لعب فيها.

ووصفت قناة سي إن إن الأمريكية المباراة بأنها ليلة الفوز على كارديف الى صنعها محمد صلاح، وأكدت أن عاد للتألق من جديد، وتابعت أن النجم المصري محمد صلاح ساهم بفوز ليفربول على كارديف سيتي إذ سجل هدفا وصنع اثنين، ليقود "الريدز" لانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، وأوضحت أن الفرعون المصري سجل هدفه رقم 5 خلال الموسم الحالي، في حين وصل ماني إلى هدفه السادس، ليتصدر ترتيب هدافي "الريدز" حاليا.

وفي بريطانيا أشادت العديد من الصحف بأداء صلاح فقد قالت ميرور إن ابتسامة صلاح الغائبة ارتسمت على وجهه بعد إحرازه هدفا في شباك كارديف سيتي لتكذب شائعات التي طالته بأنه يرغب في الرحيل عن فريقه، فيما ذكرت ديلي ميل أن محمد صلاح قاد ليفربول مع ساديو ماني، وشيردان شاكيري للتربع على عرش صدارة بريميرليج وتحقيق انتصارا برباعية، وأكدت صن أن صلاح احتاج 9 دقائق فقط من أجل افتتاح أول أهداف اللقاء أمام كارديف سيتي بدهاء كبير.

يذكر أن صلاح نجح في احتلال المركز السادس فى ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى بعد هدفه في مباراة كارديف سيتي، وجاء اللاعب البلجيكي إيدن هازارد في المركز الأول برصيد 7 أهداف، يليه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بـ6 أهداف، وتقدم ماني في الترتيب بعد ما سجل هدفين في اللقاء.
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