بعد احتراق طائرته.. من هو مالك نادي ليستر سيتي معشوق مدينة الثعالب

احترقت أمس السبت، طائرة الملياردير التايلاندي ومالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي "الثعالب"، فيكاي سريفادهانابرابا، في مرآب سيارات استاد الفريق "كينج باور"، ولم يعرف حتى الان إن كان فيكاي على متنها أم لا، لكن المؤكد أن هذا الرجل هو معشوق المدينة.



قالت صحيفة "ذا ليدر" البريطانية، إن الملياردير التايلاندي العصامي اشترى النادي في عام 2010، وبعد مرور 6 سنوات، قاد النادي للفوز بلقلب الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسم خرافي، حيث لم يكن من المتوقع من الفريق الذي جاء من الدرجة الثانية، ونجا من الهبوط في الموسم السابق، أن يفوز بلقب الدوري وينتزعه من بين مخالب أباطرة انجلترا.



ولد فيكاب صاحب الـ60 عاما، في بانكوك، في 4 أبريل عان 1958، وأصبح أغنى رجل في تايلاند.



بدأ في عام 1989 بإنشاء متجر للسوق الحرة، وانتهى الأمر بأن زينت ماركة "كينج باور" المطارات في جميع أنحاء العالم، وتقدر الشرطة الآن بنحو 4.9 مليار دولار أمريكي، وفقا لـ"فوربس".



بدأ الملياردير ارتباطه بالنادي من خلال صفقة رعاية له، ليصبح ايم الماركة على صدر لاعبي النادي، وذلك قبل الاستحواد على النادي من مالكه ميلان مانداريتش بـ39 مليون جنيه إسترليني.



صعد ليستر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2014، وتعهد فيكاي، الذي أصبح رئيس مجلس الإدارة (كان اتفاقه مع مانداريتش أن يشتري النادي لكن يظل ميلان هو من يديره)، في فبراير 2011، بمبلغ 180 مليون جنيه استرليني ليحصل النادي على أحد المراكز الخمسة الأولى، من أجل اللعب في بطولة أوروبية، كان ذلك هدقا طموحا للغاية بالنسبة للنادي.



ومع الحصول على لقب الدوري الممتاز عام 2016-2016، أصبح الملياردير الخجول في وسط دائرة الضوء، وبات يعرف كرجل لا يحب الظهور العام، واستجداء العواطف عن طريق كرمه تجاه النادي.



وقبل الموسم التالي، تم توزيع 19 سيارة من طراز "BMW i8s" ، تكلف كل منها 100.000 جنيه إسترليني ، على اللاعبين كدليل على تقديره لإنجازاتهم.



وبسبب حبه للعبة البولو، والتي يمارسها باستمرار، يساعد في تأسيسي اتحاد تايلاندي للبولو، كما أكمل بالفعل شراء نادي "OH Leuven" البلجيكي لكرة القدم العام الماضي، والذي يلعب الآن في دوري الدرجة الثانية، بقيادة الرئيس السابق لنادي ليستر، نيل بيرسون.



لدى فيكاي 4 أطفال من زوجته أيمون، وهم ، فوراماس، وأبيتشيت، أرونرونج، وياوات.



وتم منح لقب العائلة "سريفادهانابرابا"، من قبل الملك التايدلاندي السابق، بوميبول أدولياديج، في عام 2013. ويعني "ضوء المجد المتقدم"، كاعتراف بجهوده الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قضايا التعليم وصحة الأطفال.

