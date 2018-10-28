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أخبار العالم

ميركل تفاجئ بوتين بسؤال مباغت.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:55 ص
فلاديمير بوتين وأنجيلا
فلاديمير بوتين وأنجيلا ميركل
حسام رضوان
وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سؤالا مباغتا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللغة الروسية.

وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم" سألت ميركل بوتين عن معطفه بالروسية قائلة "هل هذا المعطف من سيبيريا؟".

كان هذا السئوال خلال حضور كل منهما القمة الرباعية المشتركة بين روسيا وألمانيا وتركيا وفرنسا في إسطنبول، حول التسوية السورية.


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