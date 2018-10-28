ميركل تفاجئ بوتين بسؤال مباغت.. فيديو

وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سؤالا مباغتا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللغة الروسية.



وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم" سألت ميركل بوتين عن معطفه بالروسية قائلة "هل هذا المعطف من سيبيريا؟".



كان هذا السئوال خلال حضور كل منهما القمة الرباعية المشتركة بين روسيا وألمانيا وتركيا وفرنسا في إسطنبول، حول التسوية السورية.





