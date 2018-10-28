حل سياسي وانتخابات جديدة.. 10 توصيات في بيان قمة التسوية السورية بإسطنبول

اختتمت، أمس السبت، القمة الرباعية التي استضافتها إسطنبول، بحضور رؤساء تركيا، رجب طيب أردوغان، وفرنسا، أيمانويل ماكرون، وروسيا، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول التسوية في سوريا.





وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أصدر الزعماء الـ4 بينانا مشتركا، أكدوا خلاله دعمهم لوحدة وسيادة سوريا، واستعدادهم للإسهام في إرساء السلام والاستقرار للبلاد.





وأضافت أن البيان شدد على التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في جهود تسوية الأزمة السورية مع رفض الأجندات الانفصالية التي تهدد سيادة ووحدة سوريا والأمن القومي للدول المجاورة، ودعم الحل السياسي للأزمة والتعهد بالعمل سويا لتهيئة الظروف التي تشجع على هذا الحل.





وتابع البيان التأكيد أن حل الأزمة السورية لن يكون عسكريا، وإنما يتحقق عبر مسار سياسي قائم على المفاوضات بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأهمية زيادة التعاون والتنسيق بين جميع المبادرات الدولية الرامية إلى الإسهام في إيجاد حل مستدام وثابت وفعال للأزمة.





كما نوه بأنه يجب تحقيق وقف إطلاق نار شامل في سوريا ومواصلة العمل المشترك ضد الإرهاب حتى القضاء التام على تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" والأفراد والجماعات والتنظيمات التي لها صلة بـ"القاعدة" أو "داعش" وغيرها التي يصنفها مجلس الأمن الدولي إرهابية، والدعوة إلى تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد قبل نهائية العام 2018 لتحقيق الإصلاح الدستوري وتهيئة الأرضية لانتخابات حرة ونزيهة برعاية أممية يشارك فيها جميع السوريون بمن فيهم المغتربون، وتلبي أعلى معايير الشفافية والشرعية.





كما رحب البيان بالاتفاق الروسي التركي بشأن استقرار الوضع في إدلب بتاريخ 17 سبتمبر الماضي، وتقدير التقدم المحرز فيما يتعلق بسحب الأسلحة الثقيلة وإخراج الجماعات المتطرفة من المنطقة المنزوعة السلاح.





كما رفض البيان استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف سواء في سوريا أو أي مكان آخر من العالم ودعا أطراف الصراع السوري إلى احترام معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.





وبخصوص اللاجئين، وجه البيان إلى أهمية تهيئة الظروف المناسبة في عموم سوريا للعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية، وحماية العائدين من الزج بهم في صراع مسلح، ومن الاضطهاد السياسي أو الاعتقال التعسفي، وتوفير البنية التحتية للعائدين.



