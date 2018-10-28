الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وتوضح احتمالية سقوط أمطار

قال رئيس الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال إننا عدنا إلى الجو الخريفي الجميل على أغلب أنحاء الجمهورية رغم الشعور ببعض البرودة الخفيفة.



وأضاف عبد العال في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر، أنه لا توجد تحذيرات باستثناء الشبورة التى تكون كثيفة في الصباح الباكر على أغلب الطرق.



وأوضح بشأن احتمالية سقوط الأمطار فقال إنه لا توجد احتمالات لسقوط الأمطار وستشهد السواحل جو لطيف.