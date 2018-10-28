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أخبار البلد

خبير مروري: انتهاء إصلاحات كوبري غمرة.. والتعامل مع حادث تصادم أعلى كوبري التسعين

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:53 ص
شادي عبدالله
قال الخبير المروري اللواء أحمد هشام إنه تم الانتهاء من الإصلاحات في كوبري غمرة وأصبح يعمل في الاتجاهين بكامل طاقته، فيما تستمر أعمال الصيانة في كوبري الفنجري القديم وكذلك في كوبري المطرية حيث تتم عمليات إعادة السفلتة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر تم وضع كاميرات مراقبة في محيط الإغلاق الجزئي بشارع صلاح سالم بسبب الإصلاحات حيث تستمر الأعمال لـ50 يوما، وكشف عن وقوع حادث تصادم لأتوبيس مدارس لم يكن به أطفال وسيارة ملاكي أعلى كوبري التسعين اتجاه ميدان النرجس فيما توجهت عناصر من إدارة المرور لسحب السيارات.

وأوضح أنه ضبط 29 قائد سيارة تحت تأثير المخدرات خلال عملية القيادة، و820 مخالفة لسائقي الدراجات البخارية المخالفة.
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