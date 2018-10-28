بورسعيد لتداول الحاويات تستقبل طلاب كلية النقل الدولي واللوجيستيات.. صور

نظَّمت كلية النقل الدولى واللوجيستيات ببورسعيد رحلة علمية لطلاب الفصل الدراسى الأول لزيارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بميناء غرب بورسعيد.
جاءت الزيارة فى إطار الربط بين الواقع العملى وبين المناهج العلمية التى يدرسها طلاب فرع الأكاديمية ببورسعيد، وفى ضوء التكامل والتعاون المشترك بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع بورسعيد وبين الكيانات الصناعية الكبرى ذات الصلة بمجالات الدراسة.
وشرح المسئولون عن التدريب والنقل والشحن ونظم المعلومات، أنواع السفن وآليات تداول البضائع والمعدات المستخدمة ودور نظم المعلومات فى تنظيم تداول البضائع وأسس تنظيم الساحات.