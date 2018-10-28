بورسعيد لتداول الحاويات تستقبل طلاب كلية النقل الدولي واللوجيستيات.. صور

بعد واقعة ضرب مدرس لطلابه بمركز دروس خصوصية.. التعليم تعلن عن إعداد مشروع قانون لتجريمها.. ونائبة تطالب بفصل المتمسكين بها.. وإصلاح التعليم يقلل منها تلقائيًا