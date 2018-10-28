الصحف الإماراتية: بن راشد ثاني أكثر قائد سياسي متابعة عالميا.. الإمارات الأكثر كرما بشهادة برنامج الأغذية.. إيران أكبر معضلة في المنطقة والعالم.. وفقدان 16 طفلا مغربيا وغرق اثنين بسواحل إسبانيا

اقتراب المقاومة اليمنية من وسط الحديدة.. والجيش يحبط محاولات تسلل في تعز

المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي يشيد بإسهامات الإمارات ودعمها المادي واللوجستي

قرقاش: البحرين منصة استراتيجية

بن راشد ثاني أكثر قائد سياسي عالمي متابعةً على «لينكد إن»

المقاومة اليمنية تقترب من وسط مدينة الحديدة.. والجيش يُفشل محاولات تسلل في تعز

قرقاش: البحرين منصة استراتيجية جادة.. والحفاظ على مكتسبات «التعاون» ضرورة



بيزلي لمحمد بن راشد: الإمارات أكرم دول العالم

«حوار المنامة»: إيران أكبر معضلة تواجه استقرار المنطقة والعالم



فقدان 16 مهاجرًا مغربيًا وغرق طفلين قبالة الناظور

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأنباء على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على شعبية الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وبحسب ما ذكرته "الإمارات اليوم"، أظهر أحدث البيانات الصادرة، عن موقع «لينكد إن»، أن عدد متابعي حساب الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على الموقع وصل إلى مليوني شخص.ووفقًا لبيانات من الموقع، الذي يعد أكبر شبكة للمهنيين في العالم؛ فإن الشيخ محمد بن راشد يعتبر ثاني أكثر قائد سياسي عالمي متابعة، وقائد الرأي الأكثر متابعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تضم 25 مليون عضو في «لينكد إن».وتتبوأ صفحة بن راشد هذه المكانة البارزة، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات الدولية؛ مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وبيل جيتس، وريتشارد برانسون، وأريانا هافينجتون.بحسب "الإمارات اليوم"، اقتربت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من الدخول إلى أحياء وسط مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، فيما واصلت مقاتلات التحالف استهداف مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، في صنعاء والبيضاء والساحل الغربي، بينما أفشلت قوات الجيش محاولات تسلل للحوثيين في شرق وغرب تعز.وتفصيلًا، أكدت مصادر ميدانية في الحديدة، تقدم قوات المقاومة المشتركة نحو وسط المدينة، عبر محورين رئيسيين من الجهتين الجنوبية، والجنوبية الشرقية، لافتة إلى أن الميليشيات حاولت شن هجمات متفرقة على قوات الجيش بمحيط مديريات حيس وبيت الفقيه والدريهمي ومنطقة المنظر في الحوك لتخفيف الضغط على عناصرها داخل الحديدة.وقالت المصادر إن قوات المقاومة المشتركة تمكنت من الوصول إلى دوار المطار وجامعة الحديدة، بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف، التي وفرت لها الغطاء الجوي على امتداد خطوط التماس في محيط الحديدة، وعلى طول الطريق الساحلي امتدادًا من دوار المطار، وصولًا إلى خلف مستشفى الثورة، ومنزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح على مشارف المدينة.وفقا لـ"الخليج"، أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، أن حوار المنامة نجح في مقاربته للأحداث الرئيسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحوار «عزز موقع البحرين كمنصة استراتيجية جادة. كلمات عادل الجبير ويوسف بن علوي والشيخ خالد آل خليفة، إضافة إلى وزراء دفاع الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، أنتجت زخمًا معرفيًا مهمًا».وأوضح قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» أمس: «اتفق عادل الجبير ويوسف بن علوي في ردودهم، على محورية مجلس التعاون وديمومته، وقدرة المجلس على تجاوز أزمة قطر»، مؤكدًا أن ذلك «شعور مشترك يحمله كل خليجي حريص على هذا الإنجاز المؤسسي، وضرورة المحافظة على مكتسباته».وشدد المشاركون في المنتدى، أمس، السبت، على أن كبح الظلامية الإيرانية طريق للاستقرار في الشرق الأوسط.وفقا لـ"الخليج"، استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء أمس، ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والوفد المرافق، وبحثا بحضور مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي، مهام البرنامج ودوره في تأمين الغذاء وإيصاله الى ملايين الناس في مخيمات اللاجئين والشتات، خاصة في الشرق الأوسط، ومناطق النزاعات في العالم.وأشاد ديفيد بيزلي الذي يقوم بجولة في عدد من دول المنطقة، بإسهامات دولة الإمارات، ودعمها المادي واللوجستي لبرامج البرنامج وجهوده، حيث أشار في هذا السياق إلى أن دولة الإمارات من أكبر وأكرم ممولي البرنامج، ما يساعد على تقديم وتوفير الغذاء إلى أكثر من 90 مليون شخص، خاصة الأطفال الذين هم بحاجة إلى المواد الغذائية بصورة ملحة، خاصة في اليمن ومخيمات النازحين السوريين وغيرهم من المعوزين في المناطق المنكوبة وغير المستقرة أمنيًا واجتماعيًا.وبحسب "البيان"، أجمع المتحدثون في اليوم الثاني من فعاليات «حوار المنامة.. قمة الأمن الإقليمي 14» على ضرورة كبح جماح الأخطار الإيرانية الكبيرة على المنطقة، مشددين على أن طهران تمثل أكبر معضلة تواجه استقرار المنطقة والعالم بأسره، في وقت أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، بنجاح فعاليات مؤتمر «حوار المنامة» الذي تستضيفه مملكة البحرين، موضحًا أن حوار المنامة نجح في مقاربته للأحداث الرئيسيّة في المنطقة وعزز موقع البحرين كمنصة استراتيجية جادة.وبحسب "الاتحاد"، أعلن خفر السواحل الإسبانية، أمس، السبت، مصرع مهاجرين غرقًا في البحر المتوسط، هما طفلان في السابعة بحسب منظمة غير حكومية، بينما اعتُبر 16 مهاجرًا مغربيًا في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل مدينة الناظور المغربية.وقال جهاز الإنقاذ البحري التابع لخفر السواحل الإسبان في تغريدة على تويتر مساء السبت، إنّ طواقمه رصدت في بحر البوران الذي يفصل إسبانيا عن الجزائر والمغرب زورقًا محمّلًا بالمهاجرين وبدأت المياه تتسرّب إليه "فتم إنقاذ 53 شخصًا وانتشال جثتين هامدتين".