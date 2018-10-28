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حوادث

نادي قضاة المنيا يصدر بياناً بشأن واقعة تعدى محامٍ على قاضٍ

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:08 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
ايمن رياض
استنكر نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار يحيى محمود عبد القادر اعتداء محامٍ علي رئيس محكمة استئناف بملوي أثناء ممارسة عمله.

وأوضح نادي قضاة المنيا فى بيان أنه تم التواصل مع المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر لمتابعة الموقف وأكد أن نقيب محامين مصر خارج البلاد وأن أمين مساعد نقابة المحامين ونقيب محامين المنيا قدما الاعتذار نيابة عن جموع المحامين وأكدوا أن هناك إجراءات تأديبيه سيتم اتخاذها ضد المحامي الذي اعتدي علي رئيس المحكمة وأضاف أن جموع المحامين يستنكرون ما حدث.

وأشار البيان إلي أنه بالرغم من حبس المحامي المتهم إلا أن هناك إجراءات تأديبية سيتم اتخاذها من جانب النقابة، وأنهم لن يسمحوا للمساس بكرامتهم أو إعاقتهم عن أداء رسالتهم السامية.

كانت محكمه بندر ملوي، شهدت تعدي محام يدعي ع .ا علي رئيس محكمه الاستئناف ورفع الحذاء عليه أثناء مثول المحامي للتحقيق لوجود خلافات سابقة بينهما وتداول المحامي لمنشورات ضد أحكام القاضي التي وصفها بالتعسفية لرفضه تقسيط الغرامات للأرامل والفقراء.

من جانبه تقدم المستشار بمذكرة الي نيابة المنيا الكلية التي امرت بحبس المتهم 4 ايام.
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