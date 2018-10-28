شاهد.. قطة تتحدى عارضات الأزياء في تركيا وتخطف الأنظار

عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو ساخر يعرض سير قطة وهي تتحدى عارضات الأزياء في تركيا وتخطف الأنظار عن قامتهن الممشوقة.



سارت قطة جميلة بغرور وكبرياء، وزاحمت عارضات الأزياء على المنصة، خلال عرض "أزمود" الدولي للأزياء في اسطنبول، مما أثار دهشة الحاضرين والحاضرات، وحتى العارضات.



ويظهر فى الفيديو أن القطة حاولت أن تمسك بالقدم اليسري لإحدى عارضات الأزياء، ولكن عارضة الأزياء لم تبالى واستمرت فى طريقها.