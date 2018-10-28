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برلمان

‫وكيلة قوى عاملة البرلمان تشارك في ندوة قانون حماية اللغة العربية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
ندوة قانون حماية
ندوة قانون حماية اللغة العربية بالمجمع اللغوى
معتز الخصوصى
شاركت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، في الندوة الأولى حول قراءة فى اقتراح قانون حماية اللغة العربية الذي تقدمت به النائبة سولاف درويش، وأدار الندوة د. حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية، ود. محمد سليم العوا، ولفيف من الخبراء والسياسين وأعضاء مجلس النواب.

وأوضحت عطوة فى كلمتها أن الحقيقة من القراءة الأولى للمناقشة شعرت أننا أمام هجمة شرسة للقضاء على هويتنا ألا وهى اللغة العربية.

وتساءلت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان هل سنحتاج الى ‫حوارات وتوعية بأهمية القانون لا سيما بين الشباب؟ وكيف سيؤثر القانون علي الشباب؟ وهل القانون بعد الإصدار سيكون له تأثير ايجابى؟‬ وكيف نطبق عقوبات عدم استخدام اللغة العربية؟‬

يذكر أن النائبة سولاف درويش، تقدمت بمشروع قانون لحماية اللغة العربية، وتم إحالته إلى اللجان النوعية المختصة، ومن المقرر مناقشته بدور الانعقاد الحالى.
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