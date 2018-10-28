اليوم.. فتح باب التقدم للدراسات العليا بمعهد المشروعات الصغيرة بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن فتح باب التقدم للدراسات العليا بمعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأحد، وذلك لدرجتي ماجستير تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودكتوراه الفلسفة في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ونوه رئيس الجامعة إلى أنه يمكن للعديد من التخصصات التقدم لمرحلتي الماجستير والدكتوراه بالمعهد، وتتمثل هذه التخصصات في: المحاسبة، التمويل، الاستثمار، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، التسويق، الاقتصاد، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، علوم الحاسب.



وأضاف "حسن " أنه يمكن لجميع التخصصات التقدم للحصول على دبلومات الدراسات العليا في ريادة الأعمال، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وباقي تفاصيل الالتحاق معلنة في مقر المعهد شرق النيل.