الجامعة الأمريكية تنظم ملتقى شامل للأولمبياد الخاص المصري

نظم الأولمبياد الخاص المصري، ملتقي شامل لبعض مبادرات الأولمبياد الخاص بمشاركة موظفي متلايف مصر وحضور مميز من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكلية طب الفم والأسنان بجامعة بدر وتلاميذ المدرسة البريطانية بالقاهرة.



حضر الملتقي وفدًا دوليًا متمثلًا في جينفر هينسن مدير برنامج صغار السن من اللاعبين بالأولمبياد الخاص الدولي ورغدة مصطفى مدير المنح والاعتماد ممثلة عن الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الدولي وطارق النجار مدير المبادرات وأكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب.



واشتمل اليوم على عدد من مبادرات الأولمبياد الخاص المصري والتي بدأت بعرض لصغار السن من اللاعبين الذي يساعدهم علي تنمية المهارات الأساسية والحركية لهم استعدادًا لانضامهم لبرنامج الأولمبياد الخاص المصري عند 8 سنوات، واشترك فيه طلاب المدرسة البريطانية بالقاهرة بالإضافة إلى 60 لاعبا ولاعبة صغار السن من منطقة حلوان والمعادي بالأولمبياد الخاص المصري.



والمبادرة الثانية كانت في الرياضات الموحدة (المدمجة) تألف فيها الفرق من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري وموظفي متلايف مصر وطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة في رياضات كرة السلة بنات وكرة القدم.



وشهد الملتقى البرنامج الصحي علي اللاعبين صغار السن وهي الأول من نوعه في مصر الذي يستهدف اللاعبين صغار السن لاكتشاف بعض العوائق الطبية التي ستوثر عليهم في المستقبل لتقديم العلاج المناسب لهم من الصغر وشارك فيه مؤسسة مستشفي دار العيون بالإضافة إلى أطباء المشاركين ضمن مبادرة المجتمعات الصحية بالأولمبياد الخاص المصري وهم أحمد عاشور طبيب العيون، ونور الأبياري طبيب أسنان الأطفال.