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تمويل المشروعات يوضح تفاصيل مبادرة منتج واحد لقرية واحدة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:11 ص
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
قال أحمد دردير، مدير برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر، إن مبادرة «منتج واحد لقرية واحدة» تضم 3 أقسام الجريد والفخار والخوص، موضحا أن كل قرية في الفيوم مسئولة عن قسم.

أضاف «دردير» خلال مداخلة لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن إحدى الجمعيات في الفيوم بدأت المبادرة خاصة في صناعة منتجات الخوص لأن جميع السيدات تعمل في هذا المجال منذ الصغر ويصدر خارج مصر.

أشار مدير برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى أن المسئولين عن تمويل المشاريع متناهية الصغر وتوفير قروض للسيدات بالتنسيق مع إحدى الجمعيات، مؤكدا أن أغلب المنتجات التى تصنع يتم عرضها في المعارض والمؤسسة القومية سواء في مصر او خارج مصر لفتح مجال لإقامة معارض جديدة.
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