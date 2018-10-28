تمويل المشروعات يوضح تفاصيل مبادرة منتج واحد لقرية واحدة

قال أحمد دردير، مدير برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر، إن مبادرة «منتج واحد لقرية واحدة» تضم 3 أقسام الجريد والفخار والخوص، موضحا أن كل قرية في الفيوم مسئولة عن قسم.





أضاف «دردير» خلال مداخلة لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن إحدى الجمعيات في الفيوم بدأت المبادرة خاصة في صناعة منتجات الخوص لأن جميع السيدات تعمل في هذا المجال منذ الصغر ويصدر خارج مصر.



