شاهد.. تعليق ناري من إعلامية حول أزمة البطاطس

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، تعليقا على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، قائلًة:" احنا معندناش أزمة بطاطس اللى عندنا أزمة ضمير"، موضحًة أن جشع التجار هو السبب بسبب التخزين والبيع بأسعار مرتفعة.



وناشدت أسماء مصطفى، خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، المواطنين بعدم شراء البطاطس من التاجر الذي يبيعها بأسعار مختلفة عن الأسعار التي أعلنتها الحكومة لتخفيف أعباء المواطنين، معلقًة:"سيبوها له يخزنها لحد ما تبوظ".



وأوضحت أن ارتفاع سعر اي سلعة بالأسواق تسبب أزمة للشعب المصري لأنه لايتبع سياسة الاستغناء عن سلعة.