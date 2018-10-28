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أحمد دردير: تسهيلات مالية لإقامة المشروعات بجميع المحافظات

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قال أحمد دردير، مدير برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر، إن طريقة تواصل أهالي محافظة الفيوم مع مبادرة منتج واحد لقرية واحدة، يتم من خلال جمعية روح الحياة أو جمعية الوطن المنتجة، لتسويق المنتج الخاص بهم، أو الحصول على قرض من الجمعية لإقامة المشروع الخاص.

أضاف "دردير"، في لقاء خاص لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الأحد، أن المبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع، وتخصصت في مجال الفخار.

وأكد مدير برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر، أن البرنامج على استعداد لتمويل أي مشروع ضمن مبادرة "قرية واحده .. منتج واحد" على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
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