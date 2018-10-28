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رياضة

الأهلي فى مهمة صعبة أمام الوصل الإماراتي بالبطولة العربية.. اليوم

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة صعبة اليوم "الاحد" أمام الوصل الإماراتى بملعب برج العرب فى إطار لقاءات ذهاب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية "كأس الشيخ زايد".

ويسعى المارد الأحمر بقيادة مدربه الفرنسى باتريس كارتيرون إلى تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة فى الفترة الأخيرة بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفى المقابل يدخل الوصل المباراة رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهام مباراة العودة، المقرر إقامتها نهاية الشهر المقبل فى الإمارات.
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