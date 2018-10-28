أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم "الأحد".



جاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 8.5 جنيه للكيلو، البطاطس 10 جنيهات، البصل 6 جنيهات، الخيار 3 جنيهات، القلقاس 4.5 جنيه، الكوسة 6 جنيهات، الفلفل الرومي 5.5 جنيه، والبامية 15 جنيهًا.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، الرمان 7 جنيهات، الكانتلوب 4.5 جنيه، والجوافة 5 جنيهات.

