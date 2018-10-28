نائب الرئيس الصيني يغادر القاهرة بعد إنهاء زيارة رسمية

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد، وانج سي شان نائب الرئيس الصينى، والوفد المرافق له بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة أيام، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم بحث العديد من الموضوعات والملفات المشتركة بين البلدين.



التقي نائب الرئيس الصيني المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.





كان نائب رئيس الصيني وصل الخميس الماضي لمدينة الأقصر، واستهل زيارة بمعبد الكرنك بحضور محافظ الأقصر، وأشاد بالحضارة المصرية، وزار مناطق اثرية بالقاهرة والجيزة قبل مغادرته.