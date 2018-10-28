موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي والقنوات الناقلة

ويسعى المارد الأحمر بقيادة مدربه الفرنسى باتريس كارتيرون إلى تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة فى الفترة الأخيرة بعد التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى مواجهة صعبة اليوم، الأحد، أمام الوصل الإماراتى بملعب برج العرب، فى إطار لقاءات ذهاب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية "كأس الشيخ زايد".ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، وسيتم إذاعتها عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD 1.وفى المقابل يدخل الوصل المباراة رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهام مباراة العودة، المقرر إقامتها بنهاية الشهر المقبل فى الإمارات.