حقوقيون يطالبون بيونسيه بإنهاء الشراكة مع رجل أعمال بريطاني متحرش

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هناك ضغوطات تمارس على النجمة العالمية بيونسيه من أجل إنهاء شراكة مع رجل الأعمال البريطاني فيليب جرين الذي يتقاسم معها ماركة Ivy Park المتخصصة في الملابس التي تأسست 2014.



وقالت الصحيفة البريطانية إن هناك عددا من الحقوقيين طالبوا بيونسيه باتخاذ هذا القرار بعد توجيه الاتهام لـ" فيليب جرين" في البرلمان البريطاني أنه يمارس أعمالا غير أخلاقية وأيضا تحرشه بعدد من النساء.



وأشارت "ديلي ميل" إلى أن بيونسيه تعد ناشطة ومدافعة عن حقوق المرأة لذلك عليها بإنهاء الشراكة الفور، بينما دافع الرجل الأعمال البريطاني عن نفسه نافيا كل هذه الاتهامات قائلا: "عشت أسوأ أسبوع في حياتي".