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أصل الحكاية

ضعف ارتفاع تمثال الحرية.. ساردار باتيل أطول مناضل هندى فى العالم

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:14 م
أطول تمثال فى العالم
أطول تمثال فى العالم فى الهند
مــيــــــــــس رضــــــــــــا
تكشف الهند النقاب عن أطول تمثال في العالم، للمناضل ساردار باتيل، الذي كان نائبًا لرئيس الوزراء الهندي بعد الاستقلال عام 1947.
ضعف ارتفاع تمثال

ويخضع التمثال الذى يعرف بـ"الوحدة"، فى الوقت الحالى لأعمال إنشائية ستنتهى قبل الافتتاح المقرر له فى 31 من أكتوبر الجاري، وبلغت تكلفته 430 مليون دولار.

ضعف ارتفاع تمثال

مواصفات التمثال

يبلغ ارتفاع التمثال ضعف ارتفاع تمثال الحرية في نيويورك، حيث يبلغ طوله 182 مترًا، كما سيتخطى تمثال بوذا بمعبد الربيع، أطول تمثال موجود في العالم حاليًا، بـ30 مترًا.

ضعف ارتفاع تمثال

موقعه

ويقع التمثال على بُعد نحو 200 كيلومتر من مدينة أحمد آباد، حيث يقع في جزء معزول من ولاية كجرات في غرب الهند.

ويضم الجزء الداخلي من التمثال قاعة تتيح لنحو 200 زائر إطلالة واسعة على المنطقة المحيطة، ويوجد بجانبه فندق وقاعة للمؤتمرات.

ويعتبر باتل صاحب دور كبير في نضال بلاده لنيل الاستقلال عن بريطانيا، وبدأت السلطات الهندية مشروع بناء تمثاله قبل عام 2013.

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