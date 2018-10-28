ضعف ارتفاع تمثال الحرية.. ساردار باتيل أطول مناضل هندى فى العالم

تكشف الهند النقاب عن أطول تمثال في العالم، للمناضل ساردار باتيل، الذي كان نائبًا لرئيس الوزراء الهندي بعد الاستقلال عام 1947.

ويخضع التمثال الذى يعرف بـ"الوحدة"، فى الوقت الحالى لأعمال إنشائية ستنتهى قبل الافتتاح المقرر له فى 31 من أكتوبر الجاري، وبلغت تكلفته 430 مليون دولار.

مواصفات التمثال يبلغ ارتفاع التمثال ضعف ارتفاع تمثال الحرية في نيويورك، حيث يبلغ طوله 182 مترًا، كما سيتخطى تمثال بوذا بمعبد الربيع، أطول تمثال موجود في العالم حاليًا، بـ30 مترًا.

موقعه ويقع التمثال على بُعد نحو 200 كيلومتر من مدينة أحمد آباد، حيث يقع في جزء معزول من ولاية كجرات في غرب الهند.