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أخبار البلد

مدير النادى الدنماركي: منتدى مصر يهدف إلى تطوير صناعة الإعلام

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:07 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قالت نهى النحاس، مدير النادى الإعلامى للمعهد الدنماركى، إن منتدى مصر للإعلام يناقش التحديات التى تواجه الإعلام التقليدى تتمثل فى المنافسة بين الإعلام الرقمى ووسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف والراديو والتليفزيون، وتزداد كلما زاد التطور فى وسائل الاتصال، وينتظر الجمهور الانتقال من مرحلة المنصات الاجتماعية إلى الإعلام الافتراضى التصورى.

وأضافت خلال الموتمر أن المنتدى يهدف إلى تطوير صناعة الإعلام فى مصر والعالم العربى، ونسعى من خلال جلساته إلى إطلاع الصحفيين من مختلف المؤسسات على تطورات صناعة الإعلام فى العالم والتعرف على أحدث طرق إنتاج المحتوى وعرضه فى وسائل الإعلام.

وأشارت الى أن المنتدى يستعرض نقل الخبرات الحديثة فى مواجهة الأخبار الزائفة مع الاستفادة من تجارب تنظيم الإعلام فى الخارج بما يحقق الصالح العام ومقتضيات حرية الصحافة.

وانطلق منتدى مصر للإعلام فى نسخته الأولى تحت عنوان «الإعلام وعصر ما بعد المعلومات.. خطوة إلى الأمام»، الذى ينظمه النادى الإعلامى بالمعهد الدنماركى المصرى للحوار (DEDI).

ويناقش المنتدى العديد من القضايا والموضوعات المهمة التى باتت تمثل تحديا كبيرا أمام وسائل الإعلام فى مصر والعالم، بحضور 500 صحفى وإعلامى، بالتعاون مع عدد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية والدولية.

ويعرض المنتدى تجارب تنظيم الإعلام فى العالم، وكيفية تحقيق التوازن بين حرية الرأى والتعبير، وضبط الأداء المهنى لوسائل الإعلام، كما يستعرض تجارب دولية فى مجال الإبداع فى الإعلام والاتصال، ونقل الخبرات فى هذا الإطار.
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