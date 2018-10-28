مهرجان طنطا الدولي للشعر يواصل فعالياته في الدورة الرابعة

واصل مهرجان طنطا الدولي للشعر، لليوم الثالث، تقديم فعالياته المتنوعة، في دورته الرابعة، التي افْتُتِحَت بمسرح مدينة طنطا، بالمركز الثقافي، وشهد حفل الافتتاح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهية المصرية العامة للكتاب، ممثلا لوزارة الثقافة، الراعي الرسمي للمهرجان.





كما شهد حضور عدد من مسئولي الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي إحدى الجهات الداعمة للمهرجان، منذ دورته الأولى، إلى جوار عدد كبير من المسئولين التنفيذيين، وأعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية، وبحضور الشعراء المشاركين بهذه النسخة من المهرجان، وجمهور كثيف، ملأ جنبات المسرح عن آخره.





بدأ المهرجان فعالياته بأمسية شعرية موسعة، شارك بها 14 شاعرا من سبع دول، بساحة السيد البدوي، وهي الساحة الأشهر في المدينة، وشهدت إقبالا جماهيريا كبيرا من أبناء المدينة، الذين صاروا ينظرون إلى الحدث على أنه واحد من أعياد المدينة، والمحافظة، التي تتواكب مع شهر أكتوبر، الذي يشهد العيد القومي لمحافظة الغربية، في السابع منه.





وفي نفس التوقيت أقيمت أمسيتان شعريتان بمركز شباب قرية نفيا، وبالمركز الثقافي.





ونظم المهرجان جلستي قراءات شعرية بالتوازي، إحداهما بمدرسة الأمريكان، والأخرى بكلية التربية بجامعة طنطا، شهدتا حضورا كثيفا من الطلبة، وتفاعلا مع الشعراء المشاركين.





وعاد المهرجان للانتقال خارج المدينة حيث نُظِّمَت أمسيتين جديدتين بمركز شباب قرية منشأة الكردي، التابعة لمركز كفر الزيات، والأخرى بالجمعية الشرعية بقرية مجول، التابعة لمركز سمنود، وهي مراكز بمحافظة الغربية أيضًا.





المهرجان يشهد هذا العام تواجدا لثلاثين شاعرا تقريبا، متوزعين على ثلاث عشرة جنسية: من الأرجنتين إوخينيو لوبيز أرياثو، ومن أمريكا يوسف علوي، ومن روسيا أولجا خلوخلوفا، ويوست بارس من هولندا، من إسبانيا كيبا موروا، وخوان كارلوس دي سانشو، وسوبريا داليوال منالهند، وعمر العسري من المغرب، أمل خليفمن تونس، موسى حوامدة من فلسطين/ الأردن، علي الفيلكاوي من الكويت، فتحي أبو النصر من اليمن، ومن مصر: عزت الطيري، عيد صالح، علي منصور، ياسر الزيات، أحمد الجعفري، هدى عمران، خالد حسان، عمر شهريار، أماني خليل، هشام محمود، البيومي عوض، مرفت العزوني، وسام دراز، محمد عبد الله الخولي، وسارة خالد.





وتقام في اليوم الثالث للمهرجان–اليوم الأحد- خمس فعاليات أخرى، ستقام بكلية الآداب بجامعة طنطا، ومدرسة الرافعي، صباحًا، وأمسية شعرية مفتوحة في الرابعة بعد الظهر، إلى جوار أمسيتين بنادي بيت الجياد، ونادي طنطا الرياضي، وتستمر أعمال المهرجان حتى الغد، الإثنين.



