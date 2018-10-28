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شاهد.. ماراثون دراجات بديل عن مقلب قمامة أوسيم

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:07 م
صدى البلد
فاطمة رضا
استجاب مجلس الوزراء لرصد كاميرا "8 الصبح" لجبال القمامة في منطقة أوسيم بالجيزة، في حلقة يوم الأحد الماضي.

وقال الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء تحرك بشكل فوري على مدار 48 ساعة، لرفع القمامة من المقلب بالكامل من منطقة أوسيم.

وأضاف أن رئيس مجلس المدينة أقام يوما رياضيا والجري بالدراجات في نفس مكان مقلب القمامة القديم، مناشدًا رئيس مجلس المدينة بتوفير صناديق قمامة كبيرة، والأهالي بإلقاء القمامة في أماكنها للحفاظ على الشارع نظيفا.
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