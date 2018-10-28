15 قافلة خضر وفاكهة ولحوم ودواجن أمام الأسواق بالجيزة

دفعت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ب15 قافلة سيارات متحركة أمام الأسواق.



قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن القوافل التى يتم تنظيمها تواجه جشع بعض التجار أصحاب المحلات، حيث تعرض السلع الغذائية سواء الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن والسلع التموينية بأسعار أقل بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 50 %.



وأضاف أن الخطط المستقبلية التى تتبناها المحافظة لمحاربة الغلاء هو التوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة تطوف الشوارع الرئيسية ومناطق الكثافات السكانية العالية والشعبية.



أشار إلى أن حى الهرم قام بالدفع بسيارات نقل كبيرة محملة بالخضراوات والفاكهة بمنطقة الطوابق بشارع الملك فيصل لتغطية الطلبات المتزايدة من الأهالى على الخضر والفاكهة بتوفير أسواق بديلة للأسواق العشوائية المتواجدة والتى تبالغ فى أسعار السلع بها.



كما أكد المحافظ أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع تجار سوق الجملة للخضر والفاكهة فى 6 أكتوبر ومديرية التموين بالمحافظة والدفع بسيارات سلع غذائية لبيع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.



وشهدت القوافل التى تم تنظيمها بمنطقة الطوابق زحامًا كبيرا من قبل المواطنين حيث أكد بعضهم أن مثل هذه القوافل تعد طوق نجاة للمواطنين لشراء احتياجاتهم الغذائية بأسعار مناسبة رافعين شعار "خليها تحمض عند التجار".



يذكر أن القافلة تقوم ببيع كيلو الطماطم بــ 5 جنيهات والبطاطس بـ 6 جنيهات والخيار بـ 3 جنيهات والبصل بـ 4,5 جنيه والجوافة بــ 5 جنيهات والعنب بـــ 7 جنيهات واللحوم من 85 جنيها إلى 100 للكيلو حسب نوعها والدواجن بــ 35 جنيها للكيلو.