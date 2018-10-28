ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

على طريقة فيلم كراكون فى الشارع.. ألمانيا تصنع منزلا متنقلا بـ 1.7 مليون دولار

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:15 م
صدى البلد
مــيــــــــــس رضــــــــــــا

سيارة بدرجة منزل على درجة عالية من الفخامة والأناقة صممته شركة ألمانية، ولعل هذه الفكرة تعودنا لفكرة فيلم الفنان عادل إمام "كراكون فى الشارع"، الذى ظهرت فى أحداث الفيلم سيارة على شكل منزل متنقل، ولكن مع فارق الزمن والتكلفة والهدف من تصميمه. 

على طريقة فيلم كراكون

ونجحت الشركة الألمانية في تصميم المنزل المتنقل، والذى يتمتع بالفخامة البالغة التي جعله يرتقي لمنافسة أكثر المنازل أناقة على الإطلاق، بحسب ما ذكره موقع Boredpanda.

على طريقة فيلم كراكون

 تكلفة باهظة

وقد تم تصميم الديكور الداخلي للسيارة ليصبح فندقاً متنقلاً، وصلت تكلفته إلى 1.7 مليون دولار، حيث يحتوى على سرير مزدوج ومطبخ مجهز بالكامل وغرفة معيشة وحمام دافئ، كما يحتوى على جراج برافعات كهربائية يمكنها استيعاب جميع أنواع السيارات من الفيراري إلى المرسيدس.

على طريقة فيلم كراكون فى الشارع.. ألمانيا تصنع منزلا متنقلا بـ 1.7 مليون دولار
على طريقة فيلم كراكون فى الشارع.. ألمانيا تصنع منزلا متنقلا بـ 1.7 مليون دولار
على طريقة فيلم كراكون فى الشارع.. ألمانيا تصنع منزلا متنقلا بـ 1.7 مليون دولار
على طريقة فيلم كراكون فى الشارع.. ألمانيا تصنع منزلا متنقلا بـ 1.7 مليون دولار
على طريقة فيلم كراكون فى الشارع.. ألمانيا تصنع منزلا متنقلا بـ 1.7 مليون دولار
على طريقة فيلم كراكون فى الشارع.. ألمانيا تصنع منزلا متنقلا بـ 1.7 مليون دولار
loading...

ترشيحاتنا

كوب من هذا المشروب يطرد السموم ويحارب السكرى

العالم يحتفي بتألق محمد صلاح أمام كارديف سيتي .. الفرعون يعود للتهديف ويجعل ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد المشاركة في رباعية في شباك منافسه

روشتة شرعية للوقاية من الحسد في 3 خطوات.. فيديو

البحث عن صاحب مكتب استيراد وتصدير استولى على أموال المواطنين بالنوبارية

تحرك تركي في شرق البحر المتوسط يثير غضب اليونان

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

10 أعراض غير متوقعة لهجوم بانكي

رويترز: مالك نادي ليستر سيتي ونجلته كانا على متن الطائرة المحطمة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي والقنوات الناقلة

رواد تويتر يحتفلون بزيارة السيسي لألمانيا

رسميا.. الاتحاد السكندري يشكو حكم مباراة الزمالك بالبطولة العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم اسم مانديلا بافتتاح مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.. فيديو وصور

إليسا تحتفل بعيد ميلادها الـ46 وسط غياب نجوم الفن.. فيديو وصور

هشام عباس ومحمد محي وفارس في حفل زفاف ابنة الشاعر الغنائى عنتر هلال‎.. صور

30 صورة حصاد اليوم الأول من منافسات البطولة العربية للطائرة

جولة جماعية بـ الحنطور لضيوف مؤتمر الاتحاد الدولى للطيران بالاقصر.. صور

فيديو

شاهد.. ماراثون دراجات بديل عن مقلب قمامة أوسيم
تمارين رياضية تساعد على تخسيس وشد عضلات البطن
تعرف على الحالة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة
شاهد.. صور تذكارية لزعماء القمة الرباعية في تركيا
داليا أيمن: زيارات الرئيس الخارجية تعكس اهتمام قادة العالم بمصر ومكانتها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟