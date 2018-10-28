على طريقة فيلم كراكون فى الشارع.. ألمانيا تصنع منزلا متنقلا بـ 1.7 مليون دولار

سيارة بدرجة منزل على درجة عالية من الفخامة والأناقة صممته شركة ألمانية، ولعل هذه الفكرة تعودنا لفكرة فيلم الفنان عادل إمام "كراكون فى الشارع"، الذى ظهرت فى أحداث الفيلم سيارة على شكل منزل متنقل، ولكن مع فارق الزمن والتكلفة والهدف من تصميمه.

ونجحت الشركة الألمانية في تصميم المنزل المتنقل، والذى يتمتع بالفخامة البالغة التي جعله يرتقي لمنافسة أكثر المنازل أناقة على الإطلاق، بحسب ما ذكره موقع Boredpanda.