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أخبار البلد

مصر للطيران تعلن زيادة رحلات الجدول الشتوي وإطلاق أخرى جديدة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:14 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الحادي والعشرين بتحالف ستار العالمي، عن بدء العمل بجدول رحلاتها لفصل الشتاء الذي يتزامن مع فترات إجازات نصف العام الدراسي وأعياد الكريسماس. 

ويتضمن الجدول الشتوي المقرر العمل به اعتبارا من اليوم، وحتى نهاية مارس 2019م، زيادة رحلاتها من القاهرة إلى العديد من الوجهات في أفريقيا، ومنطقة الخليج والشرق الأوسط والشرق الأقصى. 

وحرصت مصر للطيران على تعديل جدول الشتاء بما يتناسب ورغبات عملائها حول العالم ومتطلبات السوق من عرض وطلب، خاصة فيما يتعلق برحلاتها إلى السوق الأفريقية، فقد تبنت الشركة استراتيجية توسعية لتعزيز تواجدها بهذا السوق الحيوي الواعد، حيث من المزمع تسيير رحلات جديده إلى مدينة كيجالي برواندا بواقع 3 رحلات وذلك من خلال ربط رحلاتها بعنتيبي، بالإضافة إلى إطلاق رحلات جديدة الي دوالا بالكاميرون بواقع 3 رحلات بالربط مع رحلات ندجامينا بتشاد والتي زادت تردداتها بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، وأبوجا وكانو لتصل إلى 7 رحلات أسبوعيًا إلى كل منهما هذا بالإضافة إلى 6 رحلات جوية إلى نيروبي.

أما عن رحلات مصر للطيران إلى الشرق الأقصى، فمن المقرر تسيير رحلات جديدة إلى مدينة هانزو بالصين، هذا بالإضافة إلى زيادة ترددات إلى بعض الوجهات مثل طوكيو لتصل إلى رحلتين أسبوعيًا بدل من رحلة واحدة فضلًا عن زيادة رحلاتها إلى هونج كونج بواقع 3 رحلات أسبوعية. 

أما عن منطقة المغرب العربي، فستستمر الشركة في تسيير رحلاتها إلى مدينة كازابلانكا بواقع 14 رحلة أسبوعيًا بدلا من 11رحلة ، وعن رحلاتها إلى تورونتو فتستمر بتشغيل 4 رحلات بدلًا من 3 رحلات مقارنة برحلاتها في الشتاء الماضي.
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