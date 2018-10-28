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أخبار البلد

التضامن: توفير فرص عمل لـ ٢٥٠ ألف شاب فوق ١٨ سنة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:10 م
الدكتورة غادة والى
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى
شيرين عادل
نوهت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، لتبنيها مبادرات متعددة تمثلت في مشاريع الدعم النقدى وتكافل وكرامة ومعارض ديارنا وحملة "انت أقوى من المخدرات" والتي يشارك بها ٥٠ ألف متطوع.

ولفتت "والى" خلال كلمتها بمؤتمر صوت مصر الدولة تتحدث، اليوم الأحد، بحضور وزيرة السياحة وممثلى البنك الدولى، إلي مساهمتها في توصيل المرافق والبنية التحتية لـ ٧٦ ألف أسرة بالصعيد وتوفير فرص عمل لـ ٢٥٠ ألف شاب فوق ١٨ عاما والاستجابة لحصيلة ٨٠ ألف شكوى مواطن.
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