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حسن راتب يكرم يسرا بقلادة سيناء فى احتفالية صالون المحور الثقافي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
توك شو
كرم الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء الفنانة يسرا، خلال الأمسية الفنية من صالون المحور الثقافي، وأهداها قلادة جامعة سيناء، تقديرًا لمكانتها الثقافية والفنية والأدبية.

حضر التكريم نخبة من المثقفين والفنانيين والاعلاميين ومنهم رجاء الجداوى وغادرة رجب وبوسى شلبى وطارق علام.

من جانبها أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أن أكثر ما أسعدها هي قلادة سيناء لما لتلك الأرض من أهمية كبيرة وتحتضن دماء الشهداء الذين يزودون بأرواحهم لحمايتها.

وتابعت يسرا أن مصر غنية بأولادها وحضارتها ومنهم وحيد حامد وطه حسين والعقاد وغيرهم من النماذج المشرفة فى جميع المجالات.
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